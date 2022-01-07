Sosyal medyanın gündemindeki Ece Üner'den yeni paylaşım: 'Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse'

07 Ocak 2022 Cuma, 10:04

Spiker olarak tanınan, ardından gündüz kuşağında program yapmaya başlayan ancak programı yayından kaldırılan Ece Üner, son olarak katıldığı bir programda yaptığı psikolojik tespitle gündem olmuştu.

Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın konuğu olan Ece Üner, "Psikolojide bir kural varmış; 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu… Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman” demişti.

YORUMLARIN ARDINDAN İLK YANIT

Twitter'da günlerdir dalga konusu olan Ece Üner'in yanıtı da Twitter'dan oldu.

Uzun süre bu konuda yapılan yorumları takip eden Üner en sonunda "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" paylaşımı yaptı.

Ece Üner kendisine gelen destek mesajlarına da emojilerle yanıt verdi.