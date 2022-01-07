Sosyal medyanın gündemindeki Ece Üner'den yeni paylaşım: 'Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse'
Daha önce katıldığı bir programdaki yorumuyla Twitter'da günlerdir konuşulan ünlü sunucu Ece Üner sonunda bir paylaşım yaptı. Sosyal medyanın diline düşen Üner, dalga konusu olmasıyla ilgili sitem etti. Ünlü sunucu, "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse" ifadelerini kullandı.
Spiker olarak tanınan, ardından gündüz kuşağında program
yapmaya başlayan ancak programı yayından kaldırılan Ece Üner, son olarak katıldığı
bir programda yaptığı psikolojik tespitle gündem olmuştu.
Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın konuğu olan Ece Üner, "Psikolojide bir kural varmış; 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu… Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman” demişti.
YORUMLARIN ARDINDAN İLK YANIT
Twitter'da günlerdir dalga konusu olan Ece Üner'in yanıtı da
Twitter'dan oldu.
Uzun süre bu konuda yapılan yorumları takip eden Üner en
sonunda "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa
kalmaz memlekette" paylaşımı yaptı.
Ece Üner kendisine gelen destek mesajlarına da emojilerle yanıt verdi.
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