Netflix'ten yeni özellik! Sevilen içerikler iptal edilmeyecek

Dizi ve film platformu Netflix, sevilen içeriklerin iptal edilmeyeceği 'Buna Bayıldım' özelliğini test etmeye başlayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 17:10
Netflix'ten yeni özellik! Sevilen içerikler iptal edilmeyecek
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Abonelerinin geri dönüşlerini sağlamak isteyen Netflix, 'Buna Bayıldım' özelliğini test etmeye başlıyor. Özellik sayesinde Netflix, içerikler konusunda abonelerinden geri dönüş alacak. 

ÖZELLİKLE BİRLİKTE İÇERİKLER İPTAL EDİLMEYECEK

Shift Delete'in haberine göre, şu an Netflix’te içerikleri izledikten sonra abonelerin geri dönüş fikirleri için Bunu sevdim ya da Bana göre değil seçenekleri mevcut. 

Netflix'in, bunlara ek olarak getirdiği 'Buna Bayıldım' özelliği, şimdilik sadece platformun masaüstü sürümde mevcut.



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