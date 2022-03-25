Netflix'ten yeni özellik! Sevilen içerikler iptal edilmeyecek
Dizi ve film platformu Netflix, sevilen içeriklerin iptal edilmeyeceği 'Buna Bayıldım' özelliğini test etmeye başlayacağını açıkladı.
Abonelerinin geri dönüşlerini sağlamak isteyen Netflix, 'Buna Bayıldım' özelliğini test etmeye başlıyor. Özellik sayesinde Netflix, içerikler konusunda abonelerinden geri dönüş alacak.
ÖZELLİKLE BİRLİKTE İÇERİKLER İPTAL EDİLMEYECEK
Shift Delete'in haberine göre, şu an Netflix’te içerikleri izledikten sonra abonelerin geri dönüş fikirleri için Bunu sevdim ya da Bana göre değil seçenekleri mevcut.
Netflix'in, bunlara ek olarak getirdiği 'Buna Bayıldım' özelliği, şimdilik sadece platformun masaüstü sürümde mevcut.
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