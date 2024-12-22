Nevra Serezli'den samimi itiraflar: 'Kız beklerken, Selim doğduğunda çok üzülmüştüm'

Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:27

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:27

Usta oyuncu Nevra Serezli, küçük oğlu Selim Serezli ile birlikte Murat Evgin’in YouTube programına konuk oldu. Programda duygusal anlar yaşayan Serezli, ikinci çocuğunun kız olmasını istediğini ve Selim doğduğunda yaşadığı pişmanlıkları içtenlikle paylaştı.







Murat Evgin’in, “Selim Bey, tam kariyerinizin ortasında doğdu. O dönem neler hissettiniz?” sorusuna Nevra Serezli, “Doğruyu söyleyeyim mi?” diyerek sözlerine başladı. Ünlü sanatçı, "Kız olmadığı için çok üzülmüş, günlerce ağlamıştım. Murat’ı doğurmuştum ve ikinci çocuk hayalim bir kız çocuğuydu. Hastanede Selim’i görmek istemedim. İkinci gün hemşire gelip beni payladı; ‘Sen ne biçim annesin! Sapasağlam bir çocuk doğurmuşsun, getiriyorum yanına’ dedi ve Selim’i getirdi” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜDÜKLERİNİ METİN’İ KAYBETTİĞİMİZDE ANLADIM"



Murat Evgin’in, “Anne-oğul ilişkinizde ‘Benim oğlum büyüdü’ dediğiniz dönem hangisi?” sorusuna ise Nevra Serezli, “Metin’i kaybettiğimizde Selim’in ve Murat’ın büyüdüğünü anladım. Arkamda durdular, bana kol kanat gerdiler” şeklinde yanıt verdi.







Nevra Serezli, kendisi gibi oyuncu olan Metin Serezli ile 1968 yılında evlenmişti. Çiftin mutlu birlikteliği Metin Serezli’nin 2013 yılındaki vefatına kadar sürdü. Çiftin iki oğlu bulunuyor; büyük oğlu Murat Serezli oyunculuk kariyerine devam ederken, küçük oğlu Selim Serezli müzik sektörünün başarılı isimleri arasında yer alıyor.