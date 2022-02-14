New York sosyetesini dolandırmıştı, hakkındaki Netflix dizisini değerlendirdi: 'İzlemek için hapisten çıkmayı beklemem gerek'
Kendisini 'Anne Delvey' kimliğiyle zengin bir mirasçı olarak tanıtan ve New York sosyetesini dolandıran Anna Sorokin, hakkındaki Netflix dizisini değerlendirerek "İzlemek istiyorum ama hapishanede Netflix hesabı almam mümkün değil" dedi. Sahte mirasyedi Anna Sorokin, toplamda 200 bin dolarlık dolandırıcılık suçuna karışmıştı.
'Anne Delvey' sahte adıyla, kendisini zengin bir mirasyedi olarak tanıtarak New York sosyetesine giren ve sonrasında aralarında bankalar ve lüks otellerin de yer aldığı onlarca varlıklı şirketi dolandıran Anna Sorokin, hikayesini konu alan Netflix dizisi 'Inventing Anna' hakkında konuştu.
"HAPİSTEN ÇIKMAYI BEKLEMEM GEREK"
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran diziyle ilgili Daily Mail'e konuşan Sorokin, "İzlemek istiyorum ama hapisten çıkana kadar beklemem gerek. Çünkü hapisteyken Netflix hesabı almam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
"HİKAYEMİ ANLATABİLECEK TEK KİŞİ BENİM"
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; dizinin yapımcısı Shonda Rhimes ile işbirliği yapmasına rağmen dizinin doğruları sunup sunmayacağına dair fikri olmadığını belirten Sorokin, "Hikayemi anlatabilecek tek kişi benim. Tüm bunlar olurken yanımda başka kimse yoktu" dedi.
Sorokin, ayrıca hapishanede anılarını yazdığını kaydederek "Farklı yayıncılarla görüşüyorum" diye konuştu.
Sahte mirasyedi Anna Sorokin, toplamda 200 bin dolarlık dolandırıcılık suçuna karışmıştı. Sorokin, hikayesini Netflix'e 320 bin dolar karşılığında satmış, ancak bu paranın büyük kısmı tazminat cezalarına gitmişti.
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