Marvel dizileri Netflix'e veda ediyor: Tarih verildi

13 Şubat 2022 Pazar, 14:39

Dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından olan Netflix, geçen yıllarda bolca Marvel dizisi ile Marvel evrenini seven izleyicileri kendine çekmeyi başarmıştı. Ancak daha sonra Disney+ platformunun ortaya çıkışı ile bu içerikler geri planda kalmıştı.

Bazısı final yapan bazısı ise yarıda kesilen dizilerin bir süre daha Netflix’te olacağı açıklanmış ancak ne zaman kaldırılacağı hakkında bir bilgi verilmemişti. Ancak son olarak yapılan bir açıklama ile bu dizilerin platformdan ne zaman kaldırılacağı resmen açıklanmış oldu.

TARİH VERİLDİ

WebTekno'nun aktardığı habere göre; Whats on Netflix isimli internet sitesi, Marvel’ın Netflix platformunda bulunan içeriklerinde “Netflix'te izlemek için son gün: 28 Şubat” uyarısının göründüğünü ve dizilerin 28 Şubat tarihinde kaldırılacağını açıkladı.

Daha sonra ise Netlix’in basın sözcüsü bir açıklama yaparak platformlarında bulunan Marvel içeriklerinin lisans süresinin 28 Şubat tarihinde bittiğini ve bu neden bu tarihten sonra bu dizilerin kaldırılacağını açıkladı.

Şubat sonundan itibaren Netflix’ten kaldırılacak olan Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher ve The Defenders dizileri kesin olmayan bir tarihe kadar hiçbir platformda bulunmayacak. Kaldırılan içeriklerin Disney+ platformuna gelip gelmeyeceği hakkında ise şu anlık bir açıklama yapılmadı.

Marvel’ın bu dizileri her ne kadar Netflix’ten kaldırılıyor olsa da The Incredible Hulk, Spider-Man ve Spider-Man: Into the Spider-Verse gibi filmler hâlâ Netflix platformunda kullanılabilir olacak.