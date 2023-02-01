NFT sektöründen milyonlarca lira kazanmıştı... Cem Yılmaz, yeni eserlerini sergiledi

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:23

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 09:24

Komedyenlik, senaristlik ve oyunculuğunun yanı sıra karikatürist de olan Cem Yılmaz, NFT (Non-fungible token) akımına ayak uyduran isimlerin başında geliyor.

Son olarak NFT çalışmalarını sürdüren Yılmaz, yeni eserlerini de satışa sundu.

3 MİLYONA YAKIN PARA KAZANMIŞTI

Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve ilgi gören çalışmalarının başında kendisini resmettiği NFT geliyor.

Yılmaz, 2021 Ekim'de 15 günde 45 adet NFT satarak iddiaya göre 76.28 Ethreum, yani 2 milyon 940 bin lira gelir elde etmişti.

NFT dünyasına bugüne dek Lady Gaga, Lindsay Lohan, Grimes, Paris Hilton, Emily Ratajkowski gibi isimler girmişti. Türkiye'de de Cem Yılmaz, Nurgül Yeşilçay ve Can Bonomo gibi ünlüler NFT satışıyla ilgilenenler arasında.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor.

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchain izlenir.

İşte Cem Yılmaz'ın bazı yeni eserleri...