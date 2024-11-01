Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham çifti 5 yıllık aşklarını sosyal medyada kutladı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:39

Güncelleme: 01.11.2024 - 14:39

Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz ile 2022 yılı Nisan ayında evlenmişti. Birliktelikleri devam eden ünlü çift, ilişkilerinin beşinci yıl dönümünü sosyal medya üzerinden paylaştıkları duygusal mesajlarla kutladı.

Brooklyn Beckham, paylaşımında, "Mutlu yıllar bebeğim. Her gün yanımda olduğun ve her sabah muhteşem yüzüne uyandığım için dünyanın en şanslı adamıyım. Seni tüm kalbimle seviyorum" ifadelerini kullanırken, Nicola Peltz ise "Mutlu yıllar bebeğim. Beş yıl geçtiğine inanamıyorum. Şimdiye kadarki en iyi eş olduğun için teşekkür ederim. Seni tüm kalbimle seviyorum" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Brooklyn, eşi Nicola’nın gözleri, baş harfi, düğün yemini, büyükannesinin adı ve Nicola’nın portresi gibi dövmelerle aşkını ölümsüzleştirdi.

Çiftin evliliğiyle ilgili olarak Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında gerginlik yaşandığına dair iddialar gündeme gelmişti. Düğün hazırlıklarına Victoria Beckham’ın dâhil edilmediği ve gelin Peltz’in bu konuda mesafeli bir tutum sergilediği öne sürülmüştü.

Ancak Nicola Peltz, bir röportajında kayınvalidesi Victoria Beckham ile aralarında bir sorun olmadığını belirterek, "Kimse bizimle ilgili iyi bir şey yazmak istemiyor. Gerçeği bildiğinizde ve tamamen yanlış bir şey okuduğunuzda bu durum gerçekten garip" açıklamasında bulundu.