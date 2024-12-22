Nihal Yalçın’dan ‘Yalan Dünya’ itirafı: ‘Zorbalık yaşadım’

Yayınlanma: 22.12.2024 - 19:40

Güncelleme: 22.12.2024 - 19:40

Sanatçı Nihal Yalçın, SHOW TV’de ekrana gelen 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dizisinin ilk sezonunu izlerken "Keşke ben de bu işin içinde yer alsam" diye iç geçirirken kendisini dizinin bir oyuncusu olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Nihal Yalçın, "Demet (Evgar) okuldan arkadaşım. Zaten hep beraber çalışmayı istiyorduk" dedi.

“HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR GİBİ AMA ÇOK ŞEY YAPIYOR”

Canlandırdığı 'Efsun' karakterinin zor bir kadın olduğunu söyleyen Nihal Yalçın, rol arkadaşlarından Mehmet Yılmaz Ak'a da övgüler yağdırarak "Çok enteresan bir adam. Sanki hiçbir şey yapmıyor gibi ama çok şey yapıyor. Çok gıcık bir karakteri sevdirebilecek kadar başarılı oynuyor” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ ZORBALIK YAŞADIM”

Kadın oyunculara dayatılan güzellik ve estetik baskısına maruz kaldığını söyleyen Nihal Yalçın "Yalan Dünya'da oynarken ciddi bir zorbalık yaşadım. Çok can sıkıcı bir güzellik dayatmasına maruz kaldım. Burnunu yaptırsan başrol oynarsın dediler ama ben hep kendimi çok güzel buldum" dedi.

“RESMİYETE DÖKMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK”

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Berker Güven ile yaşadığı birliktelik hakkında da konuşan Nihal Yalçın "İlişkimizi resmiyete dökmek gibi bir derdimiz yok. Birimizin başına bir şey gelse resmen evli olmadığımız için birbirimize yardım edemeyiz belki ama iki insanın kendi kendilerine verdiği söz bana yeterli geliyor" ifadelerini kullandı.