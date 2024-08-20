Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:24

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:24

2007 yılında dünyaevine giren Okan Buruk ile Nihan Akkuş Buruk, geçtiğimiz şubat ayında boşanmıştı. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş'un doğum günü partisine katıldı. Peki, Nihan Akkuş kimdir? Okan Buruk'ın eski eşi Nihan Akkuş kaç yaşında, nereli?

NİHAN AKKUŞ KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı. Nihan (Akkuş) Buruk, 2003 yılında Almanya'da düzenlenen Top Model of the World'de birinci oldu. Modellik yaptığı dönemde Modda isimli televizyon programını sundu. Almanya dizisinde rol aldı. 2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri döndü. Nian markası çatısı altında kadın ve erkek hazır giyim tasarımları yapan Buruk, koleksiyonlarını İstanbul ve Londra Moda haftalarında sunuyor.