Nihat Doğan Ece Erken'i hedef aldı: 'Bu kirli ilişki ağını anlat'
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili Ece Erken'in açıklamalarına tepki gösteren Nihat Doğan canlı yayında "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy'deki balıkçıda silahlı saldırıya uğramış ve kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı olduğu belirtilen şahıslar kısa sürede yankılanırken, olayın nedeni hakkında tartışmalar ise devam ediyor.
Flash TV'deki Al Sana Haber canlı yayınında isyan eden Nihat Doğan, Ece Erken'in Fatih Sipahi'yi hedefine almasına sinirlendi. 65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı" demişti.
"BU KİRLİ İLİŞKİ AĞINI AÇIK AÇIK ANLAT"
Ece Erken'in açıklamalarına tepki gösteren Nihat Doğan şunları söyledi:
"Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Acını paylaşıyorum sana sabır diliyorum ama bu kirli ilişki ağını açık açık anlat. Belki Benan hanım da bilmek istiyordur. Bunlar bu işi hallettiler ganimeti paylaşamadılar mesele bu."
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