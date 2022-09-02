Nilüfer Müzik Festivali'ne ilişkin yeni açıklama

02 Eylül 2022 Cuma, 13:53

Bursa Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 2-3-4 Eylül tarihlerinde 6.'sını düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve alkol satışı kaymakamlık kararıyla yasaklandı.

Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla, belediyeye gönderilen resmi yazıda festivale alkol satışı ve gece konaklaması yapılamayacağı vurgulandı. Yazıda müzik yasağının da 01.00'de başladığı hatırlatıldı.

Yazıda, Eğlence Yerlerinde Müzik ve Yayınları Konulu Genelgeye atıfla "Müzik yayının saat 01.00 saatini geçmemesi kaydıyla söz konusu etkinliğin yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

"SPONSOR ALKOL ŞİRKETİ OLDUĞU İÇİN BU KARAR ALINDI"

Konuyla ilgili organizasyon şirketine yakın kaynakların Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Konaklama ve alkol satışının kaymakamlık kararıyla yasaklanması aslında festivalin tamamen kapatılması hedefiyle alınmış stratejik bir karar. Bugüne kadar iptal ettikleri festivaller nedeniyle tepki çeken hükümet, şimdi festivali iptal etmeden kapatma yöntemini kullanıyor. Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan, 3 gün süren festivalin ana sponsorunun alkol şirketi olduğu bilgisine zaten sahipti. Üstelik bu sponsorluk aylar öncesinden belliydi.

Alkol satışın yasaklanması, sponsor şirketin devre dışı bırakılması anlamına geliyor. Bu da 3 gün sürecek festivalde, yurt dışından gelen sanatçı ve grupların ücretlerinin ödenip, masraflarının karşılanmasını imkansız hale getirmeye yönelik olarak atılmış bir adım. Zira bu tür büyük organizasyonlar söz konusu olduğunda, maliyetin büyük bölümü sponsorluk bedeli ile karşılanır. Eğer alkol satışı istenmiyorsa neden izin alınırken bu karar alınmadı? Üstelik bu festival yıllardır bu formatta gerçekleştiriliyordu.

Konaklama yasağının getirilmesi ise yine stratejik olarak; festivale şehir dışından gelen çoğu üniversite öğrencisi müzik sever gencin çadırla konaklama imkanını yok ederek festivale gelmesine engel olmak için alınmış bir karar"