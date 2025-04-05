Nine Perfect Strangers dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu...

Yayınlanma: 05.04.2025 - 23:22

Güncelleme: 05.04.2025 - 23:22

Nicole Kidman, Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong ve Aras Aydın gibi isimleri buluşturan Nine Perfect Strangers dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayımlanacağı belli oldu.

"Nine Perfect Strangers"ın yeni sezonunun ilk iki bölümü 21 Mayıs’ta yayımlanacak.

NINE PERFECT STARNGERS DİZİSİNİN KONUSU

Nine Perfect Strangers, gözlerden uzak bir sağlık merkezinde yolları kesişen 9 yabancının hikayesini konu ediyor. Zihinlerini ve bedenlerini arındırmak için 10 gün süren bir tedaviye katılan 9 yabancı bu süreçte kendileri beklenmedik durumlar içerisinde bulur. Nicole Kidman’ın merkezin yöneticisi Masha rolünü canlandırdığı dizinin senarsit ve showrunner koltuğu David E. Kelley ve John Henry Butterworth'e emanet.