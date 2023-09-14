Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:53

Güncelleme: 14.09.2023 - 11:53

Nipah virüsünün ne olduğu, nasıl bulaştığı yurttaşları telaşlandırdı. Yurttaşlar, Nipah virüsünün ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü ölümcül mü? Nipah virüsü Türkiye'de görüldü mü?

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü, nadir görülen ancak ölümcül sonuçlar doğurabilen bir zoonotik virüstür. Bu virüs, ilk olarak 1998 yılında Malezya ve Singapur'da bir domuz çiftliği salgını sırasında keşfedildi ve o zamandan beri Asya'da sporadik salgınlarla ilişkilendirilmiştir. Nipah virüsü, çoğunlukla meyve yarasalarından insana bulaşır ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilir.

NİPAH VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş: Yüksek ateş, Nipah virüsü enfeksiyonunun en belirgin belirtilerinden biridir.

Baş ağrısı: Şiddetli baş ağrısı, enfeksiyonun başlangıcında ortaya çıkabilir ve ilerleyebilir.

Bulantı ve Kusma: Mide bulantısı ve kusma, hastalığın bir diğer yaygın semptomudur.

Solunum Problemleri: Solunum sıkıntısı yaşanabilir ve nefes almak zorlaşabilir.

Halsizlik ve Yorgunluk: Genel halsizlik ve aşırı yorgunluk hissi görülebilir.

Bilinç Kaybı: İlerleyen vakalarda bilinç kaybı, koma ve ölüm riski artar.

Nipah virüsü enfeksiyonu, özellikle bu semptomlar ortaya çıktığında ciddi bir tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Virüs, solunum yolu sıvıları veya temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Bu nedenle, enfekte kişilerle temas etmekten kaçınılmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

NİPAH VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

Nipah virüsü ölümcül bir virüstür. Nipah virüsü enfeksiyonu ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır ve özellikle Asya'da görülen nadir bir zoonotik virüs kaynaklı hastalıktır. Nipah virüsü, yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, solunum sıkıntısı, bilinç kaybı ve komaya neden olabilir. Enfeksiyonun şiddeti kişiden kişiye değişebilir ve bazı vakalarda ölümle sonuçlanabilir.

NİPAH VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Nipah virüsü Türkiye'de görülmemiştir. Nipah virüsü, genellikle Güneydoğu Asya ülkeleri ile Hindistan ve Bangladeş gibi bölgelerde rastlanan nadir bir virüs türüdür. Nipah virüsü salgınları, bu bölgelerde zaman zaman görülebilir, ancak Türkiye gibi Avrupa ülkelerinde bu virüse rastlanmamıştır.