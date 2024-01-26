Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:24

ABD'de 1988'de bir vaizin eşini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğu Kenneth Eugene Smith'in nitrojen gazı ile infaz edildi. Bu kararın sosyal medyada duyulmasının ardından nitrojen gazının ne olduğu merak konusu oldu. Peki, Nitrojen gazı nedir? Nitrojen gazı ne işe yarar?

NİTROJEN GAZI NEDİR?

Azot ya da nitrojen, simgesi N olan bir element olup atom numarası 7'dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve inert bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin yaklaşık %78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularında bulunur. Azot ayrıca, amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur.

NİTROJEN GAZI TARİHİ

Azotun 1772'de, onu zehirli hava veya sabit hava olarak adlandıran Daniel Rutherford tarafından resmen keşfedildiği kabul edilir. Havayı oluşturan maddelerden birinin yanma olayında yer almadığı, Rutherford tarafından biliniyordu. Azot, yaklaşık aynı tarihlerde Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish, ve Joseph Priestley tarafından da araştırılmaktaydı. Antoine Lavoisier de azotu, Yunanca azotos "cansız" anlamına gelen azote olarak adlandırmıştı. Azot için kullanılan diğer sözcük, nitrogène, 1790 yılında Fransız kimyager Jean Antoine Chaptal tarafından, Yunanca "sodyum karbonat" anlamına gelen nitron ile, Fransızca "üreten" anlamına gelen ve yine Yunanca kökenli gène sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Bu sözcük İngilizcede kullanılır oldu ve sonraları pek çok dile girdi.