ABD'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
İsveç'in katılımına ilişkin belgelerin Washington'a ulaşmasını ve İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olmasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Blinken, "İsveç ve İttifak (NATO) birlikte daha güçlü" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır" ifadelerine yer verilmişti.
Daha sonra ilgili karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Malatya'da korkutan deprem!
- İstanbul adayı belli oldu!
- Silifke'de sürpriz hasat: Tanesi 2,5 liradan satılıyor
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Buket Aydın, Şahan Gökbakar ve eşini hedef aldı!
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!
- Bakanlara emekli maaşı talimatı
- 'Hizbullah denen terör örgütü...'