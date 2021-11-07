Angelina Jolie'den Eternals filminin yasaklanmasına tepki: 'Kim bunu onaylamıyorsa cahildir'

07 Kasım 2021 Pazar, 15:16

Türkiye'de bugün gösterime giren son Marvel filminin Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’da eşcinsellik barındırdığı için vizyona girmesi engellenmişti. Marvel filmi "Eternals"ın, 11 Kasım'da vizyona girmeye hazırlandığı Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da sansür talebiyle karşılaştığı için vizyona girmeyeceği duyuruldu.

Filmde Thena adlı savaşçıyı canlandıran oyuncu Angelina Jolie, sansür kararına tepki gösterdi.

Marvel'ın 200 milyon dolar bütçeli filminde Thena adlı savaşçıyı canlandıran Angelina Jolie,"İzleyiciler için üzgünüm. O sahneleri kesmeyi reddettiği için Marvel'la gurur duyuyorum. Bugün hala Phastos’un sahip olduğu aileyi ve ilişkisinin, aşkının güzelliğini göremeyen insanların olduğu bir dünyada nasıl yaşadığımızı anlamıyorum. Her kim buna kızıyor, tehdit ediyor, onaylamıyor veya değer vermiyorsa; cahildir!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Oscar ödüllü yönetmen Chloe Zhao imzalı Marvel filmi "Eternals", 11 Kasım'da vizyona girmeye hazırlandığı Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da sansür talebiyle karşılaştı. Disney'in bu talepleri kabul etmemesiyle birlikte, film bu ülkelerdeki internet sitelerinden kaldırıldı ve filmin vizyona girmeyeceği duyuruldu.

Sansür taleplerine filmde yer alan Marvel Sinematik Evreni'nin ilk eşcinsel süper kahramanı Phastos'un (Brian Tyree Henry) yol açtığı belirtildi. Filmde Phastos'un eşi Ben ile (Hazz Sleiman) öpüştüğü bir sahne yer alıyor.