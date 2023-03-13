Nobel ödüllü Japon yazar Kenzaburo Oe hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:34

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:34

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Japon yazar Kenzaburo Oe, 88 yaşında hayatını kaybetti. Nobel ödüllü yazarın ölüm sebebinin yaşlılığa bağlı nedenler olduğu belirtildi.



Japon Edebiyatı'ndan önemli bir konuma sahip olan yazarın öldüğü yayıncısı tarafından duyuruldu. Yazar, 1994 yılında Yasunari Kawabata'dan sonra Nobel Ödülü kazanan ikinci Japon yazar olmuştu.

KEZABURO OE KİMDİR?

1935 yılında Japonya'nın Güney Batısı'nda doğan Kenzaburo, Tokyo Üniversitesi'nde Fransızca okudu. Yazarın Türkçeye çevrilen 'Sessiz Çığlık', 'Kişisel Bir Sorun' ve 'Kurbanı Beslemek' romanları Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Güçlü sosyal ve politik eleştirel yaklaşımını roman dünyasına taşıyan yazar, Japon edebiyatında kendine özgür bir yer edinmeyi başardı. 1994 yılında Nobel kazanan yazar, Japonya'nın önde gelen liberal seslerinden biri olarak biliniyor.