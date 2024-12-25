Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:20

Güncelleme: 25.12.2024 - 15:22

Dünyanın pek çok yerinde çocuk ya da büyükler yılbaşı ağacının altındaki hediyelerin Noel Baba'dan gelmesini hayal eder. Bacalara çoraplar asılır, Noel Baba'nın kızağı ve uçan geyikleri hayal edilir. Peki, Noel Baba Türk mü? Gerçek Noel Baba kimdir? Noel Baba nereli?

NOEL BABA KİMDİR?

Noel Baba olduğu düşünülen 'Aziz Nicholaos' hakkında pek fazla şey bilinmiyor. Ancak Aziz Nicholaos'ın M.S. 3. yüzyılın sonunda dünyaya geldi. Efsanelere göre 'Santa Klaus' olarak da bilinen Aziz Nicholaos, ilk kez Hollandalı göçmenler tarafından ABD'nin New Amsterdam, yani bugünkü adıyla New York şehrine ulaştırılmıştır.

NOEL BABA TÜRK MÜ?

Aziz Nicholaos'ı anma günü 6 Aralık'ta bayram olarak kutlanır. Bayram boyunca çocuklara hediyeler verilir. Böylece Aziz Nicholaos'ın yardımseverliği, kendini Tanrı'ya ve insanlara hizmete adayan kişiliği çocuklara dağıtılan hediyelerle özdeşleşir. Aziz Nicholas aslında M. S. 3. yüzyılda Antalya'da doğduğu tahmin ediliyor.

Aziz Nikolaos'ın kemiklerinin bir kısmının ise hâlâ Antalya, Demre'de olduğu düşünülüyor. Noel Baba'dan geriye kalanlar, Antalya Müzesi'nde saklanıyor.