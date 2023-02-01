Nohut pişirirken bilmeniz gerekiyor. Böyle pişerse gaz yapmıyor

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 20:58

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 20:58

Türk mutfağında da çokça tercih edilen nohut yemeğinin hafif gaz yapıcı bir etkisi vardır. Kış mevsiminin uzun geçtiği bölgelerde kırsal kesimde nohut yemeği çok kullanılır. Etli nohut yemeğinin yanı sıra değişik yemeklerde de nohut kullanılır. Çok besleyici özelliği bulunan nohut faydalı bir besindir.



NOHUTUN GAZ YAPMAMASI İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Karbonat mucizesi;

Nohutların bir süre suda beklemesi gerekiyor. Eğer bekleme suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat eklerseniz, nohutların daha hızlı şişmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca suya eklediğiniz karbonat yemeklerde kullanacağınız nohutun daha yumuşak olmasına da destek olacaktır.

KİMYON ETKİSİ

Öte yandan usta aşçılara göre; Nohut yemeğinin gaz yapmaması için bir tutam kimyon eklemek yeterli oluyor. Tencere içerisine bir tutam ekleyeceğiniz kimyon nohutun gaz yapmasını önleyecektir.

NOHUT YEMEĞİNİN EN KOLAY TARİFİ



Malzemeler:

Nohut

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 adet domates

2 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz, pulbiber

Nasıl yapılır?

Bir gece önceden nohutu ıslatın. Yani derin bir kaba koyup sabaha kadar suda bekletin. Ertesi sabah 1 soğanı ve domatesi yemeklik şekilde doğrayın. Düdüklü tencerede önce soğanı pembeleşinceye kadar karıştırın. Ardından domatesleri ve 1 yemek kaşığı salçayı ilave edin. Salça pişince suyunu süzdüğünüz nohutları ekleyin. Tuz ve pulbiber attıktan sonra suyunu ekleyin ve kaynanasını bekleyin. Kaynayınca düdüklü tencerenizin kapağını kapatıp 40 dakika kadar pişirin. Süre dolduktan sonra mutlaka yemeğin piştiğinden emin olun. 10 dakika kadar yemeği dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun....