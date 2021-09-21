Norveç'teki reality şov programı, yarışmacılara cinsel ilişki için rıza kuralı getirecek
Paradise Hotel adlı reality şov programı, dizinin İsveç versiyonundaki taciz iddialarının ardından, cinsel ilişkiye girmeyi planlayan yarışmacılar için rıza şartı getirmeye hazırlanıyor.
Norveç ekranlarında yayınlanan Paradise Hotel adlı reality şov programı, dizinin İsveç versiyonunda son olarak 'taciz' iddialarıyla gündeme gelmişti.
Program, bunun ardından yeni bir adım attı. Bundan öyle programda cinsel ilişki için 'rıza' şartı getirilecek.
Norveç basınından VG gazetesine verdiği demeçte bir Paradise Hotel yarışmacısı, "İlk günden seks yapacaksak, her iki tarafın da kameraya onay vermesiyle rıza göstermemiz gerektiği söylendi" dedi.
TACİZ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; nu yılın başlarında, bir erkek yarışmacının, dizinin isveç versiyonunda iki kadın katılımcıyı taciz ettiği iddia edildi. İsveçli kovuşturma makamları, iddia üzerine cinsel istismar olayını araştırmaya başladı.
Gösteriyi yapan prodüksiyon şirketi Net'in program yöneticisi Christian Meinseth, İsveç programında olanlardan dolayı yeni kuralların doğrudan uygulanmadığını belirtti.
Meinseth, VG'ye verdiği demeçte, "Elbette dizi üzerinde çalıştık ve formatla ilgili uygulamalarımızı inceledik. Paradise Hotel'in hem izleyiciler hem de katılımcılar için eğlenceli olmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Program yöneticisi, “Katılımcıların güvenliği konusunda çok endişeliyiz ve yeni kurallar açısından herhangi bir zorluk yaşamadık” dedi.
"HERKES BİRBİRİNE SAYGI GÖSTERMELİ"
Yapım şirketinin, dizinin sekse daha modern bir yaklaşımı yansıtmasını istediğini söyleyen Meinseth, “Aynı zamanda dil kullanımını ve katılımcıların birbirlerini nasıl tanımladıklarını da takip etmeye özen gösteriyoruz. Herkes birbirine saygı göstermeli ve oyunun kendisine daha fazla odaklanmalı. İzleyiciler heyecan verici ve eğlenceli bir sezon bekleyebilirler” diye ekledi.
2009'dan beri Norveç televizyon ekranlarında yayınlanan şovun 15. sezonunda, ekrandaki ve ekran dışındaki çeşitli önlemlerin bir parçası olarak 'daha sağlıklı cinsel ilişkilerin' yer aldığı bir 'cennet yetenekleri' haftasının da yer alacağı belirtiliyor.
Program, lüks bir otelde kalan bekar yarışmacıların rekabeti üzerine kurulu. Formata göre en uzun süre otelde kalan yarışmacı, şovun kazananı olarak belirleniyor.
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