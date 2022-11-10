Nur Tuğba Namlı kimdir, eşi kim? Nur Tuğba Namlı 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı?

10 Kasım 2022 Perşembe, 15:52

Neler Oluyor Hayatta programınının sunucusu Nur Tuğba Namlı programa veda etti.

NUR TUĞBA NAMLI NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMINDAN NEDEN AYRILDI?

Nur Tuğba Namlı 37 haftalık hamile olması sebebiyle doğum iznine ayrıldı.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Algül 1983 yılında Mersin'de doğdu. Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak transfer olduğu NTV'de,7 Ağustos 2012'de canlı yayın arasında şehit haberi sunduktan sonra şarkı söylemesi nedeniyle ekranlardan uzaklaştırıldı. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu.TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı.

NUR TUĞBA NAMLI KİM İLE EVLİ?

Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile evlendi. Çift üncü çoçuklarını bekliyor.

NUR TUĞBA NAMLI'NIN YERİNE KİM GELDİ?

Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural’a Hilal Özdemir Babacan eşlik edecek.

HİLAL ÖZDEMİR BABACAN KİMDİR?

Hilal Özdemir 1989 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden mezun oldu. Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde medya üzerine eğitim aldı. Show Tv, Kanal D'de ve NTV'de spikerlik yaptı. A Haber'de sabah haberlerini sunan Özdemir 2022 yazında Turkuvaz medyadan ayrıldığını duyurmuştu. Hilal Özdemir 2018 yılında ünlü futbolcu Volkan Babacan ile evlendi. Çiftin ikiz çocukları var.