Reyting savaşına yenildi: Nurgül Yeşilçay'lı 'Son Nefesime Kadar' dizisi final yapıyor
Televizyonlardaki 'yaprak dökümü' sürüyor. Son olarak Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın başrollerini paylaştığı FOX TV dizisi “Son Nefesime Kadar” için final kararı alındı. Dizi, 5. bölümde ekrana veda edecek.
İddialı diziler için bile kısa sürede final kararı vermesiyle dikkat çeken FOX TV, bir dizisi için daha final kararı aldı. 2021 - 2022 sezonuna talihsiz bir giriş yapan FOX TV’nin yeni yayın dönemi için hazırladığı 11 diziden 7 tanesi kısa bir süre içinde ekranlara veda etti.
Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir, Elkızı ve son olarak da Kanunsuz Topraklar dizileri reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyince final yaptı. Bu dizilerin final yapmasının ardından bir dizi için daha sürpriz bir şekilde final kararı çıktı.
5. BÖLÜMDE VEDA EDECEK
Pastel Film’in FOX için çektiği "Son Nefesime Kadar" dizisi için final kararı alındı. BBC'nin BAFTA ödüllü "Happy Valley" dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizi, kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan ve küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikâyesini konu alıyordu.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hatice Meryem‘in uyarladığı, Deniz Çelebi Dikilitaş’ın ise yönettiği dizi, 5. bölümde ekrana veda edecek.
Dizinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Ertan Saban, Begüm Birgören, Rojda Demirer, İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek gibi isimler yer alıyordu.
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