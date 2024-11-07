Nurgül Yeşilçay sosyal medyada fazla izlenmeye ulaşma sırlarını anlattı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 11:05

Güncelleme: 07.11.2024 - 11:05

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Brand Week İstanbul kapsamında Creators Academy’nin Class of 2024 etkinliğinde konuşmacı olarak gençlerle buluştu. Son dönemde sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan ve Z kuşağı tarafından da yakından takip edilen Yeşilçay, etkinlikte sosyal medyada doğru iletişim yollarını gençlere anlattı.

“En iyi komedi dramdan çıkar. Dertlerinizi başlık başlık yazın” diyen Yeşilçay, hayatın içinden gelen dertlerin komediye dönüştürülebileceğini ifade etti. Gençlere dertlerini yazarak ifade etmelerini öneren oyuncu, “Bu şekilde kişisel ve samimi bir içerik ortaya koyabilirsiniz. İşte bu ‘aynı ben’ hissini yaratabileceksiniz” sözleriyle komedinin gücünü vurguladı.

"SOSYAL MEDYA KUSUR SEVİYOR"

Gündemi yakalamanın önemine de değinen Yeşilçay, tek elle çektiği bir videonun TikTok’ta 25 milyon izlendiğini belirterek sosyal medyada özgün ve doğal olmanın önemine işaret etti. “Videolarda, fotoğraflarda kusursuz görünmeye çalışmak en büyük hata. Sosyal medya kusur seviyor” diyerek güzellik ve mükemmeliyet kaygısının yersiz olduğunu ifade etti. Bu sözleriyle büyük alkış alan Yeşilçay, doğal olmanın sosyal medyada daha fazla ilgi çektiğini söyledi.

"ESKİ KAFALILARA KULAK ASMAYIN"

Etkinlikte gençlere motivasyon sağlayan konuşmalar yapan ünlü oyuncu, “Eski kafalılar sizi aşağı çekmeye çalışacaklar. Asla kulak asmayın. Türkiye, nüfusa oranla sosyal medyayı en iyi kullanan ülkelerden biri. TikTok, Instagram, YouTube, hepsini şahane kullanıyoruz. O yüzden sakın pes etmeyin ve bu işe Oscar kazanacağınızı düşünerek devam edin” diyerek gençlere sosyal medyada cesurca adım atmalarını önerdi.