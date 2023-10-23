Nurgül Yeşilçay 'Gençliğe Hitabe'yi okudu: 'Hatırlatmak istedim'
Nurgül Yeşilçay, Atatürk’ün 'Gençliğe Hitabesi'ni okuduğu videoyu "Hatırlatmak istedim" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.
Yeşilçay ardından Atatürk’ün 'Gençliğe Hitabesi’ni okuduğu bir video yayınladı.
Yeşilçay videoya şu notu düştü:
"ATAMIZIN GENÇLİĞE HİTABESİNİ tekrar hatırlatmak istedim. Sadece gençlere değil HEPİMİZE çok güçlü bir sesleniş çünkü.
"TAM OLARAK ANLAYALIM"
GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ ile anlamını da alt yazı olarak ekledim. Ne söylenmek istediğini tam olarak anlayalım.
Zaman zaman tekrar tekrar bakmak lazım."
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