Nuri Alço vasiyetini açıkladı! Tüm mal varlığını bir kişiye bıraktı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:50

Güncelleme: 17.03.2025 - 09:50

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden "Yakışıklı Kötü Adam" lakaplı Nuri Alço, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kanal D’de yayınlanan bir magazin programına konuk olan 73 yaşındaki usta oyuncu, sağlık durumuyla ilgili, “Beş büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok” dedi.

"TÜM MAL VARLIĞIMI EŞİME BIRAKIYORUM"

Tedavi sürecinde en büyük desteği eşi Burcu Alço’dan gördüğünü vurgulayan Alço, “Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim” ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi, hayata dair bakış açısını ve vasiyetini de ilk kez açıkladı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok.”