Nuri Alço’dan sevindirici haber: Yoğun bakımdan çıktı, taburcu edildi

Bağırsak yapışması nedeniyle ameliyat olan ve yoğun bakımda tedavi gören Nuri Alço, taburcu olduğunu duyurdu.

Nuri Alço’dan sevindirici haber: Yoğun bakımdan çıktı, taburcu edildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 11:12

Ünlü oyuncu Nuri Alço, bağırsak yapışması nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu olduğunu duyurdu.

Nisan ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından kalbinde de sorun tespit edilen Alço’ya bu süreçte kalp pili takılmıştı.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Alço, geçtiğimiz günlerde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş ve yapılan muayenede bağırsak yapışması teşhisi konmuştu. İlaçla tedavi edilemeyen rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen oyuncu, ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

İki gün önce hayati tehlikeyi atlatan ve yoğun bakımdan çıkarılan Nuri Alço, bugün taburcu edildi. Alço, ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkürlerini iletti.

Eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı” ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Nuri Alço

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