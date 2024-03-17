Nuri Bilge Ceylan'ın yapım şirketi NBC Film, Ferhat Göçer'den özür diledi

Nuri Bilge Ceylan'ın yapım şirketi NBC Film'in müdürü Barış Yıldırım, 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer’in 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanılması nedeniyle Göçer'in başkanı olduğu meslek birliğini arayarak özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:48
Nuri Bilge Ceylan'ın yapım şirketi NBC Film, Ferhat Göçer'den özür diledi
Abone Ol google-news

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer’in 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanılması nedeniyle NBC Film'in müdürü Barış Yıldırım, Göçer'in başkanı olduğu (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) MSG Genel Sekreteri Barış Şensoy ile görüşerek özür diledi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, NBC Film yetkilileri Ferhat Geçer'in klip çekimi için yurt dışında olmasından dolayı kendisine ulaşamadı ve MSG Genel Sekreteri Barış Şensoy ile görüştü.

Söz konusu ihlalin gözlerinden kaçtığını belirten NBC Film Müdürü Barış Yıldırım, Göçer'den özür dilediğini iletirken Göçer'i Ceylan'ın bir sonraki filminin Cannes'daki galasına davet etti.

"ÖNCE BİZİM ULAŞMAMIZ GEREKİYORDU"

MSG'den yapılan açıklamada Barış Şensoy ile Barış Yıldırım arasındaki konuşma şöyle aktarıldı:

"Sevilen bir parçanız kullanıldı, izin konusu gözden kaçmış. Olmaması gereken bir şey. Normalde aslında telifle ilgili şahsi olarak da yaptığımız filmlerde önem veriyoruz. Önlemimizi alıyoruz. Burada hepimizin gözünden kaçan bir hata oldu, hoca da üzüntü ve özürlerini iletmemi istedi. Özür diliyor ve size de bu hassasiyeti gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür de ediyoruz. Bizlerde bu hassasiyete karşılık veremediğimiz için ayrıca kusura bakmayın. Siz bunu deklare etmeden bizim size ulaşmamız gerekiyordu.

Çok teşekkür ederiz ilgilinize ve hoşgörünüze. Önümüzdeki ilk film galasında Cannes’da sizi ağırlayarak beraber izlemek isteriz. Avukat, telefonda Göçer'den telif ihlali konusunda özür dileyerek 'Gözümüzden kaçmış. Nuri bey de çok üzüldü' dedi. 5 bin dolar telif ücretinin ödenmesi konusu ise şimdilik konuşulmadı."


Nuri Bilge Ceylan haberleri Ferhat Göçer haberleri

İlgili Haberler

Ferhat Göçer ile Nuri Bilge Ceylan arasında 'telif' polemiği: 'En az 10 bin dolar alırsın dediler'

Ferhat Göçer ile Nuri Bilge Ceylan arasında 'telif' polemiği: 'En az 10 bin dolar alırsın dediler'
Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne' Netflix'te yayımlandı

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne' Netflix'te yayımlandı
Nuri Bilge Ceylan'ın katılımıyla Akbank Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu...

Nuri Bilge Ceylan'ın katılımıyla Akbank Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 Mart Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 16 Mart Cumartesi burç yorumları

16 Mart Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 16 Mart Cumartesi burç yorumları
Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor

Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor
Aytaç Kara'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'İftiralar, yalanlar atabiliyorlar'

Aytaç Kara'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'İftiralar, yalanlar atabiliyorlar'
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Orkun Kökçü'den flaş Benfica itirafı: 'Doğru olduğunu düşünmüştüm ancak...'

Orkun Kökçü'den flaş Benfica itirafı: 'Doğru olduğunu düşünmüştüm ancak...'
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!