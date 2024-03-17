Nuri Bilge Ceylan'ın yapım şirketi NBC Film, Ferhat Göçer'den özür diledi

Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:48

Güncelleme: 17.03.2024 - 09:48

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer’in 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanılması nedeniyle NBC Film'in müdürü Barış Yıldırım, Göçer'in başkanı olduğu (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) MSG Genel Sekreteri Barış Şensoy ile görüşerek özür diledi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, NBC Film yetkilileri Ferhat Geçer'in klip çekimi için yurt dışında olmasından dolayı kendisine ulaşamadı ve MSG Genel Sekreteri Barış Şensoy ile görüştü.

Söz konusu ihlalin gözlerinden kaçtığını belirten NBC Film Müdürü Barış Yıldırım, Göçer'den özür dilediğini iletirken Göçer'i Ceylan'ın bir sonraki filminin Cannes'daki galasına davet etti.

"ÖNCE BİZİM ULAŞMAMIZ GEREKİYORDU"

MSG'den yapılan açıklamada Barış Şensoy ile Barış Yıldırım arasındaki konuşma şöyle aktarıldı:

"Sevilen bir parçanız kullanıldı, izin konusu gözden kaçmış. Olmaması gereken bir şey. Normalde aslında telifle ilgili şahsi olarak da yaptığımız filmlerde önem veriyoruz. Önlemimizi alıyoruz. Burada hepimizin gözünden kaçan bir hata oldu, hoca da üzüntü ve özürlerini iletmemi istedi. Özür diliyor ve size de bu hassasiyeti gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür de ediyoruz. Bizlerde bu hassasiyete karşılık veremediğimiz için ayrıca kusura bakmayın. Siz bunu deklare etmeden bizim size ulaşmamız gerekiyordu.

Çok teşekkür ederiz ilgilinize ve hoşgörünüze. Önümüzdeki ilk film galasında Cannes’da sizi ağırlayarak beraber izlemek isteriz. Avukat, telefonda Göçer'den telif ihlali konusunda özür dileyerek 'Gözümüzden kaçmış. Nuri bey de çok üzüldü' dedi. 5 bin dolar telif ücretinin ödenmesi konusu ise şimdilik konuşulmadı."