Nusret Gökçe: 'Uzaya ilk restoranı ben açacağım'

11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:21

Sosyal medyada ünlenen 'saltbea' (tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan ve restoranlarındaki dudak uçuklatan fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Türk işletmeci Nusret Gökçe, son olarak yeni hedefini açıkladı.

38 yaşındaki şef ve işletmeci, son olarak sosyal medya üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, paylaşımına, "Uzaya ilk restaurant'ı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" notunu düştü.

24 AYAR BİFTEK TEPKİ ÇEKTİ

Gökçe, ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’ın ardından; son olarak yeni şubesini İngiltere’nin başkenti Londra’da açmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesi yazarlarından Jan Moir, Nusret’in yeni restoranındaki dudak uçuklatan fiyatları yazısına taşımıştı. Nusret’in 700 sterline (8 bin 500 TL) satışa sunduğu 24 ayar altın biftek tepkilere neden olmuştu.

Moir, uçuk fiyatlara rağmen İngiliz sosyetesinin restorana akın ettiğini duyururken, altın kaplama bifteğin de fiyatına rağmen en çok tercih edilen ürünlerden biri olduğunu eklemişti.

BİR HAMBURGER BİN 200 TL

Moir, 700 sterlinlik fiyatına rağmen yan masanın iki tane altın kaplama biftek sipariş ettiğini anlatırken, ‘Kim altın kaplama biftek yer demeyin. Yan masamdakiler iki tane sipariş verdiler” demişti.

Ünlü yazar, Nusret’in restoranını ‘Bir hamburgere 100 sterlin (bin 200 TL) ve bir Coca Cola’ya 9 sterlin (109 TL) vermeyi umursamayan zengin etoburlar için büyük bir karnaval olarak nitelendirmişti.

"ÖDEDİĞİM EN GEREKSİZ YEMEK"

38 yaşındaki Gökçe’nin Londra’daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor’un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!” ifadelerini kullanmıştı.