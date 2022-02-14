Nusret'ten tepki çeken 'Sevgililer Günü' mesajı: Önce paylaştı sonra sildi
Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Instagram hesabından 'Sevgililer Günü' paylaşımı yaptı. Söz konusu paylaşımın birçok kullanıcı tarafından tepki görmesinin ardından Gökçe, paylaşımı kaldırdı.
Saltbea (Tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe yine bir paylaşımla gündeme geldi.
Instagram'da 42 milyondan fazla takipçisi olan Nusret, işletmesine ait tesiste dana ile verdiği pozla 'Sevgililer Günü'nü 'kutladı'.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Nusret, paylaşımına; "Biz biraz erken kutladık" notunu düştü.
Ünlü işletmecinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sonrasında Gökçe’nin birçok kullanıcı tarafından tepki alan paylaşımı kaldırdığı görüldü.
ÜLKE İSİMLERİNİ KARIŞTIRMIŞTI
Öte yandan Nusret, geçtiğimiz ay Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na yönelik bir paylaşım yapmıştı. Gönderisinde "Yakında Avusturya Açık'tayım" ifadelerini kullanan 38 yaşındaki işletmecinin, ülke isimlerini karıştırması sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar tarafından ti'ye alınmıştı.
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