Nusret'in restoranı bomboş kaldı! Menüyü görenler...

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:27

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 10:30

Tuz serpme hareketiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Nusret Gökçe, dünyanın çeşitli ülkelerinde restoran açtı. Birçok mekanı dolup taşan Nusret'in New York şubesinin boş olduğunu gören Simon Metin isimli sosyal medya fenomeni o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Nusret'e ait New York'ta bulunan restoranın bomboş olması sosyal medya ve İngiliz basınına dalga konusu oldu. Simon Metin isimli TikTok kullanıcısı, akşam saatlerinde Nusret' ait restorana girdi. Masaların tamamen boş olduğunu görünce videosunu çekip ''Akşam saat 6 ve burası çok yoğun" diyerek Nusret'i tiye aldı.

ALTIN KAPLAMA ETİN FİYATI 22 BİN TL

İngiliz uyruklu Simon Metin, daha sonra menüdeki fiyatları paylaşarak "Gözlerim beni yanıltıyor mu? Bu fiyatlar gerçek olamaz" dedi. Menüde et fiyatları 100 dolar ve 1190 dolar arası değişiyor. Bu fiyat sipariş verdiğiniz etin gerçek altınla kaplanıp kaplanmasını isteyip istemediğinize göre değişiyor.

En yüksek fiyat, ise "24 ayar altın kaplamalı yüksek mermer wagyu tomahawk" bifteğine ait. Fiyatlar karşısında şaşkına dönen adam, hiçbir şey sipariş etmeden mekandan ayrıldı.