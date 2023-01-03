TikTok fenomeni Nusret hayranı, Nusret ile ile tanıştığına pişman oldu

03 Ocak 2023 Salı, 15:00

Tuz dökme hareketiyle ünlü olan kasap Nusret Gökçe, Dünya kupasında sahaya inmesi ve ABD Açık Kupası Finali'nden men edilmesinin ardından bir TikTok fenomeni hayranı sebebiyle gündeme geldi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta fenomen olan Masala Bae, hayranı olduğu Nusret Gökçe ile tanıştı. Tanışma anlarını TikTok'ta paylaşan Masala Bae, Gökçe'nin kendisine karşı olan davranışlarını beğenmedi.

Masala Bae, 39 yaşındaki fenomen kasap Gökçe'yi "Villian" (kötü adam) diyerek eleştirdi.

Gökçe'nin hayranı, hazırladığı TikTok videosunu paylaşmadan önce yayınladığı tanıtım videosunda Batman filminden alıntı yaptı, "Kahramanlarınızla asla tanışmayın" dedi.

Tanışma anlarında Gökçe'ye ilham kaynağı olduğunu söyleyen Masala Bae, yayınladığı videoya açıklama olarak "Saltbae ile Tam Konuşma. Beni incitti. Artık benim kahramanım değil" yazdı.

TikTok videosunda Gökçe'nin, "Videolarımı tıpkı senin gibi yapıyorum" diyen Masala Bae'ye, cevap olarak "Keyfini çıkarın ve gidin" dediği duyuldu.