Bakan Yanık'tan skandallarla anılan Nusret için 'teşekkür' paylaşımı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:10

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 12:10

Dünya Kupası Finali'nde kutlamalarda sahaya girerek kupayı kaldıran ve bu nedenle birçok organizasyona katılımına yasak getirilen et restoranları sahibi Nusret Gökçe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Tanık'ın yanında boy gösterdi.

Bakan Derya Yanık'la Nusret Gökçe'yi yan yana getirense, Nusret Gökçe'nin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yaptığı bağış oldu. Gökçe, bağışla ilgili olarak İstanbul'da bir otelde düzenlediği törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'ı ağırladı.

Gökçe'yle bir araya gelişinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yanık, "Sn. Nusret Gökçe’ye devlet korumasında yetişen çocuklarımız adına sağladığı destek için teşekkür ediyorum. Devlet korumasında yetişen çocuklarımızın istihdamı ve eğitimi noktasında birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

50 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anlamlı buluşmadan kareleri paylaşan Gökçe de "Kapicciiiinoo'muzun ilk altı aylık hasılatının yarısını geleceğimiz çocuklarımız için, değerli bakanımızın katılımıyla teslim ettim. Bu bir başlangıçtı. Yeni bir farkındalık yaratıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle büyüyen 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz için, restoranlarımızda, otellerimizde, hatta yurt dışı şubelerimizle birlikte mesleki eğitim verip, onlara iş imkanı sağlayacağız. Siz bizim geleceğimizsiniz, sizin için ne yapsak azdır" açıklaması yaptı.