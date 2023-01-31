Sergio Agüero, Nusret'le arasında geçenleri anlattı: Fark edemedim bile

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 14:18

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 14:18

Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası galibiyetinin ardından Sergio Agüero, maçın son düdüğünün ardından kutlama sahnelerinde ortaya çıkan tartışmalı anı anlattı.

Ünlü Türk şef Nusret Gökçe, Arjantin'in Fransa'yı finalde mağlup etmesinin ardından sahaya çıkarak futbolcularla fotoğraf çektirmişti. Pek çok kişi tarafından eleştirilen Nusret, Arjantin'in kutlamalarını mahvettiği gerekçesiyle tepki çekmişti. Gökçe'nin bu hareketi FIFA'nın da dikkatini çekmişti.

Sergio Agüero

FIFA İNCELEME BAŞLATMIŞTI

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Nusret Gökçe

AGUERO'DAN İTİRAF: ONU TAM OLARAK FARK EDEMEDİM BİLE

Stake'e konuşan Agüero, "Sosyal medyadaki yorumları birkaç gün sonra gördüm. Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak anlayamadım. Aslında onu tam olarak fark edemedim bile. Çünkü final maçından sonra zafer sarhoşuyduk ve kendimizden geçmiştik. Birkaç saat sonra bile onun sahada olduğunu fark edemedim. Kutlama yapıyorduk. Bizim için uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bunu fark edemeyecek kadar derin duygular yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.