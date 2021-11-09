Facebook'tan 'Nusret' kararı: Engel kaldırıldı

09 Kasım 2021 Salı, 15:19

Son olarak adını 'Meta' olarak değiştiren Facebook'un ana şirketi; et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Londra'da Vietnam Komünist Partisi'nin üst düzey bir yetkilisine altın kaplamalı biftek yedirirkenki görüntülerinin paylaşılmasından ardından, ünlü şefin takma adından oluşan sosyal medyadaki "#saltbae" etiketinin küresel çapta engellendiğini fark ettiklerini ve etiketin üzerindeki engeli kaldırıldığını duyurdu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Meta şirketinin sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada, etiketin yalnızca Vietnam’daki değil, tüm dünyadaki Facebook kullanıcıları için engellendiğini doğrulayarak, “Facebook’taki bu etiketin üzerindeki engeli kaldırdık ve bunun neden meydana geldiğini araştırıyoruz” dedi.

Etiketin niçin engellendiği henüz bilinmiyor. Meta’nın sözcüsü muhtemel sebepler konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Engellenmiş haldeki etiket aratıldığında topluluk standartlarının ihlal edildiği mesajı çıkmaktaydı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bu yılın başında ABD Kongresi’nde verdiği ifadede, yapay zekanın “içerik yönetiminde” büyük bir rol oynadığını belirterek, bunun Facebook yönetmeliklerine aykırı olarak kabul edilen içeriklerin yüzde 90’ından fazlasını kaldırmaktan sorumlu olduğunu dile getirmişti.

Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı To Lam’ın geçen hafta Londra’daki Nusret restoranında ünlü şef Nusret’in sunduğu altın kaplamalı bifteği yerken kaydedilen görüntüleri ilk olarak Nusret’in kendi resmi TikTok hesabından paylaşılmıştı. Londra’daki Nusret restoranındaki biftek fiyatları 1,450 sterline (1,960 dolar) kadar çıkıyor.

64 yaşındaki Vietnamlı siyasetçi Lam, geçen hafta Glasgow’daki Birleşmiş Milletler COP26 iklim zirvesine katılmak için İngiltere’ye gitmişti. Ancak Lam’ı lüks restoranda bifteği çiğnerken gösteren görüntüler Vietnam’da yankı uyandırdı.

Birçok kişi devletin yolsuzluklarının olduğu bir dönemde böylesine üst düzey bir yetkilinin pahalı bir et restoranında kendisine et sunulurken görüntü alınmasına nasıl izin verdiğini sorguladı. Sosyal medya kullanıcıları, Lam’ın aldığı maaşla nasıl bu kadar pahalı biftek yiyebildiği konusunda yorumlarda bulundular.

Fakat Lam’ın yediği bifteğin parasını kimin ödediği henüz bilinmiyor. Lam sorulara yanıt vermedi.

Orijinal video görüntüsü yayımlandıktan kısa bir süre sonra Nusret’in TikTok hesabından kaldırıldı ve videonun kopyaları “topluluk standartlarını ihlal etmekten” dolayı uygulamadan silindi. TikTok ve Nusret de soruları yanıtsız bıraktı.