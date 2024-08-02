O anlar kamerada: UFO olduğu iddia edilen nesne saniyeler içerisinde kayboldu!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:00

İspanya'nın Ibiza şehrinde ve ABD'nin Colorado eyaletinde çekilen UFO görüntüleri, dünya genelinde uzaylı yaşamı hakkında yeniden tartışmaları başlattı.

Unidentified flying objects (UFOs), yani tanımlanamayan uçan nesneler, uzun süredir insanların hayal gücünü cezbediyor. Uzaylı yaşamının varlığı belirsizliğini korurken, birçok insan UFO gördüğünü iddia ediyor.

Son olarak, İspanya'nın Ibiza adasında kaydedilen bir UFO görüntüsü internette viral oldu.

GERÇEK Mİ, MONTAJ MI?

Ibiza sahilinde bir grup turist tarafından kaydedilen video büyük ilgi topladı. Videoda, bir grup insan uçurum gibi görünen bir yerde otururken bir kızın aniden koşup gökyüzünü işaret ettiği görülüyor.

Kamera parlak gökyüzüne çevrildiğinde, ay ve yanında tanımlanamayan bir nesne fark ediliyor. Nesne birkaç saniye içinde gözden kayboluyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar videonun sahte olduğunu söylerken, bazıları bunun UFO'ların varlığının kanıtı olduğunu söyledi.

ABD'DE DE GÖRÜLDÜ

Bu olay, son zamanlarda bildirilen UFO gözlemlerine bir yenisini ekliyor. Haziran 2024'te, Ulusal UFO Raporlama Merkezi (NUFORC) ABD'nin Colorado eyaletinde bir UFO görülmesini belgeledi.

Red Rocks Amfitiyatrosu'nda çalışanlar, gökyüzünde "garip bir nesne" gördüklerini bildirdiler. NUFORC, kolluk kuvvetleri, askeri personel, pilotlar ve siviller tarafından bildirilen UFO gözlemlerini kaydeden güvenilir bir ajans.

NUFORC raporuna göre, UFO 5 Haziran gecesi 01:00 civarında Morrison, Colorado'da çalışanlar tarafından görüldü. USA Today'e göre, çalışanlar nesneyi amfitiyatronun kuzeyinde görülen karanlık metalik bir gemi olarak tanımladılar.

Nesne yaklaşık 30 saniye boyunca havada asılı kaldıktan sonra doğuya doğru uçarak kayboldu. Üç katlı bir ofis binası büyüklüğünde ve saatte 5-10 mil hızla hareket ettiği belirtildi.

Bu son gözlemler, UFO'ların ve uzaylı yaşamının varlığı hakkında tartışmaları yeniden alevlendirdi.