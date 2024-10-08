O fotoğraflar çok konuşulmuştu... Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:03

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:03

İstanbul Fatih’te 19 yaşındaki Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katletmesinin ardından toplumda büyük tepkiler oluştu. Kadınlar birçok ilde cinayetleri protesto ederken, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun geçmişte bir sergi için verdiği kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içindeki pozları yeniden gündeme geldi. Kaygılaroğlu, bu görüntüler nedeniyle bir kez daha özür diledi.

Nevşin Mengü'nün YouTube yayınına katılan Uraz Kaygılaroğlu, serginin kendisine ait olmadığını ve bir sanatçının işinde yer aldığını belirterek, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi, ben sadece bir işinde yer aldım. O dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi" dedi. Tepkilerin bu kadar büyüyeceğini tahmin edemediğini ifade eden oyuncu, "Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim" diye konuştu.

Daha önce özür dilemiş olmasına rağmen özrünün yeterli görülmediğini belirten Kaygılaroğlu, "Toplumun dinamiklerini ve yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için özür dilemiştim, fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" dedi. Semih Çelik’in işlediği cinayetin ardından kendisinin olayın bir parçası haline gelmesinin üzüntü verici olduğunu vurgulayan Kaygılaroğlu, "Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.

"KONUNUN ÖZELİNDEN UZAKLAŞIYORUZ"

Toplumsal öfkenin yanlış noktalara yönlendirildiğini söyleyen Kaygılaroğlu, "Genelde bu iş biraz 'cambaza bak' gibi oluyor, yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi" dedi. Sosyal medyada hedef gösterilmenin sorunları çözmediğini belirterek, "Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka bir erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbiri suç değil, beni suçlu yapmaz. İnsanlar istedikleri gibi yaşayabilir, bir kişiye verdiğim zarar yok. Konu bununla alakalı değil" açıklamasını yaptı.

Can güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirten Kaygılaroğlu, "Kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim" dedi.

Oyuncu, tepkilerin sona ermesi adına toplumdan men edilmesi gerekiyorsa bunu kabul ettiğini ifade ederek, "Eğer bunların bitmesi, ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa, ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye ya da televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım" şeklinde konuştu.

Toplumsal cinnet anlarında doğru hedeflere yönelinmesi gerektiğini belirten Kaygılaroğlu, "Yaşadığımız bu cinnet anlarını yönlendirirken, nereye yönlendirdiğimize bir bakalım" diyerek sözlerini noktaladı.