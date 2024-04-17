Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin ilk sergisi için verdiği pozlar büyük tepki çekti

Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:22

Güncelleme: 17.04.2024 - 09:22

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un “Life in Plastic” adlı sergisi için objektif karşısına geçti.

Kaygılaroğlu’nun sevgilisinin sergisinde yer alan ve resimle harmanlanan fotoğrafları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü oyuncuya tepki üstüne tepki yağdı.

2014–2019 yılları arasında evli olduğu meslektaşı Melis İşiten’den dünyaya gelen Ada adında bir kız çocuğu olan Uraz Kaygılaroğlu kısa süre önce fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

SEVGİLİSİ İÇİN OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Perşembe akşamları Star TV’de ekrana gelen Sakla Beni dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin “Life in Plastic” isimli sergisi için objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncunun verdiği pozlar resimle birleştirilerek sergide tablo olarak yer aldı.

“YOLUN AÇIK OLSUN”

Sergideki tablosunun yanı başında sevgilisiyle birlikte poz veren Uraz Kaygılaroğlu bu pozu takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. 36 yaşındaki ünlü ismin ‘yolun açık olsun’ notunu düştüğü karesini yoruma kapatması dikkat çekti.

Ancak sergi için verilen pozlar kısa sürede gündem oldu. Özellikle Uraz Kaygılaroğlu'nun elinde kasap bıçağı, sevgilisinin kesik kafasını tutuğu poz tartışma yarattı.

Yine aynı konseptte, bu sefer jilet bir takımla sofrada sevgilisinin kesik kafasıyla oturduğu pozu da sosyal medya kullanıcılarını fazlasıyla rahatsız etti.

Kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin bir gün olsun dinmediği Türkiye’de, söz konusu pozlar ortalığı resmen ayağa kaldırdı.

KAYGILAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA: ‘SAKİN OLALIM DOSTLAR’

Uraz Kaygılaroğlu, gelen tepkilerin ardından ''Sakin olalım arkadaşlar'' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

Söz konusu açıklama serginin amacı ve ele aldığı konu yer aldı.