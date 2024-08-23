Uraz Kaygılaroğlu'na Vergi Dairesi'nden 'teşekkür' belgesi

Vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na Kadıköy Vergi Dairesi tarafından 'Teşekkür Belgesi' takdim edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:46
Uraz Kaygılaroğlu'na Vergi Dairesi'nden 'teşekkür' belgesi
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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi nedeniyle Kadıköy Vergi Dairesi tarafından 'Teşekkür Belgesi' ile onurlandırıldı.

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadıköy Vergi Dairesi tarafından 'Teşekkür Belgesi'ne layık görüldüğünü açıkladı.

'Teşekkür Belgesi'; Kadıköy Vergi Dairesi tarafından her yıl oluşturulan listede, belirli bir tutarın üzerinde vergi ödeyen, vergisini düzenli olarak aksatmayan ve vergi borcu bulunmayan kişiler yer alıyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kaygılaroğlu, aldığı 'Teşekkür Belgesi'ni sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

37 yaşındaki oyuncu; "Bugün, pek değerli Kadıköy Vergi Dairesi Müdürü ve Yardımcıları beni 'Teşekkür Belgesi' ile onurlandırdılar. Kendilerine ve tüm çalışanlarına ben de teşekkürü borç bilirim. Vatandaşlık görevimi yerine getirmenin gururu içerisindeyim" ifadelerini kullandı.


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