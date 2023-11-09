O köyde artık elektik faturası ödenmeyecek

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:41

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:41

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Alpagut köyünde 2023 ORKÖY çalışma programı çerçevesinde 6 ailenin evine Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sistemi projesi uygulandı. Bu projeden faydalanan orman köylüleri tükettiği elektriği temiz enerji olarak kendi üretecek.

Proje çerçevesinde köyde 6 haneye toplam 420 bin lira ORKÖY kredi desteği sağlandı. Verilen kredinin yüzde 20’si olan 84 bin lira hibe olarak verildi. Kalan kredi tutarı faizsiz olarak 7 yıl vade ile geri ödenecek.

HEM HARCAYACAKLAR HEM KAZANACAKLAR

Bu projeden faydalanan orman köylüleri tükettiği elektriği temiz enerji olarak kendi üretecek. Hanelere kurulan 2, 3 ve 5 kW’lık GES sistemi ile vatandaşlar ürettiği elektriğin fazlasını alım garantili olmak üzere satacak. Ay sonunda ise kullanılan elektriğin bedeli düşüldükten sonra üretilen elektriğin parası vatandaşların hesaplarına aktarılacak.