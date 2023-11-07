Peugeot’nun yeni elektrikli Rifter'ı sahnede: Sesli komutlu ticari!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:13

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:13

Peugeot, elektrikli hafif ticari araç ürün yelpazesi içindeki popüler modeli e-Rifter’ın yeni neslini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025'e kadar elektrikli araç pazarında lider bir marka olmayı hedefleyen Peugeot, e-Rifter dahil 9 elektrikli binek otomobil ve 3 elektrikli hafif ticari araçla Avrupalı üreticiler arasında en geniş elektrikli ürün yelpazesini sunan markalardan biri oldu. Yeni e-Rifter, bu stratejinin bir parçası olarak, 320 km’ye ulaşan elektrikli sürüş menzili ile elektrikliye geçiş açısından güçlenmeye devam ediyor.

Yeni Peugeot e-Rifter, yeni marka imzalarını da gururla taşıyor.

Yeni e-Rifter, ortada yeni Peugeot logosu ve yeni ön ızgarasıyla birlikte daha dinamik bir ön tasarıma sahip. Ayrıca yeni model, markanın ikonik üç pençeli ışık imzasını da taşıyor. e-Rifter'in iddialı tarzı, yeni Sirkka yeşil ve Kiama mavi renkleriyle daha da ön plana çıkıyor. Geniş çamurluk kemerleri, etkileyici yan korumaları, tavan rayları ve yerden yüksek yapı, aracın 'outdoor' kullanımına uygun olduğunu vurguluyor.

PEUGEOT I-COCKPIT İLE DAHA TEKNOLOJİK

e-Rifter, üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkati çekiyor. Yeni konsol, ikonik Peugeot i-Cockpit esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. e-Rifter’in koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, parlak ve sıcak tonlarla tasarlanmış, yeni açık gri kumaş süslüyor. İkonik Zenith tavan ve çok sayıda saklama alanıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor.

Yeni e-Rifter, navigasyon sisteminden gelen bilgiler, enerji akışı ve şarjla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve kişiselleştirilebilen yeni 10 inçlik, tamamen dijital, renkli gösterge ekranıyla donatılıyor.

Ses sistemini ve bağlantılı navigasyonu yönetmek üzere yeni, büyük, merkezi 10 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekran devreye giriyor. Entegre kumandalara sahip yeni, kompakt, deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi, sürüş keyfinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Aracın genel verimliliği üzerinde yapılan çalışmalar, performans seviyesini korurken menzili 320 kilometre (WLTP birleşik döngüsü sertifika onayı bekliyor) ulaşacak şekilde geliştirdi.

Peugeot e-Rifter, 100 kilovat (136 beygir gücü (HP)) maksimum güç ve 270 Newton metre (Nm) maksimum tork sunuyor. Aracın üç farklı sürüş modu bulunuyor. Menzili optimize etmek için yeni e-Rifter, rejeneratif fren sistemiyle de donatılıyor. Sürücü, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıkları kullanılarak üç farklı seviyede rejenerasyon yoğunluğunu ayarlayabiliyor. Yeni e-Rifter artık bir ısı pompasıyla da donatılıyor. Bu donanım, verimliliği ve dolayısıyla menzili optimize etmeye yardımcı olurken yolcu konforunu da artırıyor. 7,4 kilovat entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kilovat üç fazlı şarj cihazıyla e-Rifter, altyapı ne olursa olsun 50 kilovat saat (kWsa) bataryayı verimli bir şekilde şarj edebiliyor. Ayrıca 100 kilovata kadar doğru akım (DC) şarj imkânı da bulunuyor.

SESLİ KOMUT SİSTEMİ

Büyük merkezi dokunmatik ekran: yeni e-Rifter, bağlantılı bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek üzere standart olarak 10 inçlik HD renkli dokunmatik ekranla donatılıyor. Daha da fazla konfor için 'OK Peugeot' sesli komut sistemi, temel işlevleri doğal dilde kontrol etme olanağı sağlıyor.