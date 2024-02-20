Taş Kağıt Makas dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Taş kağıt Makas dizisi ne zaman başlayacak?

Taş Kağıt Makas dizisi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Taş Kağıt Makas dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 18:28
Taş Kağıt Makas dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Taş kağıt Makas dizisi ne zaman başlayacak?
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Kanal D'nin büyük bir heyecanla beklenen dizisi Taş Kağıt Makas için geri sayım başladı. Dizinin başrollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük ve Hande Ataizi gibi usta oyuncular üstleniyor. İlk tanıtımıyla izleyicilerin ilgisini çeken dizi, sürükleyici sahneleri ve etkileyici atmosferiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Taş Kağıt Makas dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNİN KONU NE?

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Taş Kağıt Makas, Uğraş Güneş'in özgün senaryosuyla kaleme alınmış bir dizi olarak dikkat çekiyor. Deneyimli yönetmen Yusuf Pirhasan'ın koltuğunda olduğu yapım, ilk tanıtımıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı ve beklentileri yükseltti.

Uğraş Güneş'in kaleminden çıkan özgün senaryosuyla Taş Kağıt Makas, özellikle adalet kavramının sorgulandığı bir hikayeyi ön plana çıkarıyor. Dizide, haklının güçlü olmadığı, güçlünün haklı olduğu ve adaletsizliğin sorgulandığı bir atmosfer işleniyor.

Hikaye, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut karakterinin babasının suçsuzluğunu kanıtlamak adına düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Umut'un adaleti sağlamak için verdiği savaş, izleyicilere duygusal ve etkileyici bir yolculuk vadediyor. Taş Kağıt Makas, sadece güçlülerin değil, gerçek adaletin peşinde koşanların hikayesini anlatarak, izleyicilere derin düşündürme ve duygusal bir deneyim sunmayı hedefliyor. 

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ekin Koç

Serra Arıtürk

Ozan Güven

Burak Yörük

Hande Ataizi

Aytaç Uşun

Bülent Seyran

Selim Galip

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyicilerden büyük ilgi gören "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisi, 28 Şubat Çarşamba akşamı ekranlara gelecek ve seyircilerle buluşacak.


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