O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli? Özge Özacar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl da izleyiciyi ekrana bağlayacak. Öte yandan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jürileri isimleri de belli oldu. Yılbaşı özel programına katılacak olan oyuncu Özge Özacar'ın kim olduğu merak edildi. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli? Özge Özacar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Kızılcık Şerbeti dizisi ekibinden Özge Özacar katılacak. İzleyiciler, Özge Özacar'ın hayatını ve kariyerini merak etti. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli? Özge Özacar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?
Özge Özacar, 22 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Chubbuck, Le Coq, Meisner oyunculuk tekniklerine dair eğitimler almış olan oyuncu, Bursa Bülbülü filminde canlandırdığı Arzu karakteriyle bu yıl yeniden izleyiciyle buluştu. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar mayıs ayında gerçekleşen Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda yürüdü.
ÖZGE ÖZACAR FİLMLERİ
Hayaller ve Hayatlar
Kısmet
Baba
Bursa Bülbülü
Seyyar
Kefaret
Hababam Sınıfı Yeniden
Sevgili Geçmiş
Meryem
Lise Devriyesi
Oyunbozan
Tatlı Küçük Yalancılar
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