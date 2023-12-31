O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli? Özge Özacar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl da izleyiciyi ekrana bağlayacak. Öte yandan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jürileri isimleri de belli oldu. Yılbaşı özel programına katılacak olan oyuncu Özge Özacar'ın kim olduğu merak edildi. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli? Özge Özacar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 14:59
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli? Özge Özacar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Abone Ol google-news

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Kızılcık Şerbeti dizisi ekibinden Özge Özacar katılacak. İzleyiciler, Özge Özacar'ın hayatını ve kariyerini merak etti. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli? Özge Özacar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Chubbuck, Le Coq, Meisner oyunculuk tekniklerine dair eğitimler almış olan oyuncu, Bursa Bülbülü filminde canlandırdığı Arzu karakteriyle bu yıl yeniden izleyiciyle buluştu. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar mayıs ayında gerçekleşen Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda yürüdü. 

ÖZGE ÖZACAR FİLMLERİ

Hayaller ve Hayatlar

Kısmet

Baba

Bursa Bülbülü

Seyyar

Kefaret

Hababam Sınıfı Yeniden

Sevgili Geçmiş

Meryem

Lise Devriyesi

Oyunbozan

Tatlı Küçük Yalancılar


Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı kızılcık şerbeti

İlgili Haberler

Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında, nereli? Suzan Kardeş'in mesleği ne?

Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında, nereli? Suzan Kardeş'in mesleği ne?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında, nereli? Esra Ruşan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında, nereli? Esra Ruşan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

En Çok Okunan Haberler