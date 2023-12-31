Yayınlanma: 31.12.2023 - 14:59

Güncelleme: 31.12.2023 - 14:59

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Kızılcık Şerbeti dizisi ekibinden Özge Özacar katılacak. İzleyiciler, Özge Özacar'ın hayatını ve kariyerini merak etti. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli? Özge Özacar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Chubbuck, Le Coq, Meisner oyunculuk tekniklerine dair eğitimler almış olan oyuncu, Bursa Bülbülü filminde canlandırdığı Arzu karakteriyle bu yıl yeniden izleyiciyle buluştu. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar mayıs ayında gerçekleşen Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda yürüdü.

ÖZGE ÖZACAR FİLMLERİ

Hayaller ve Hayatlar

Kısmet

Baba

Bursa Bülbülü

Seyyar

Kefaret

Hababam Sınıfı Yeniden

Sevgili Geçmiş

Meryem

Lise Devriyesi

Oyunbozan

Tatlı Küçük Yalancılar