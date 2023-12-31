Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:45

Güncelleme: 31.12.2023 - 10:45

Suzan Kardeş, Kanal D ekranlarında yayımlanan Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı özel bölümü ile uzun süredir ara verdiği ekranlarda konuk olarak yer alacak. Pek çok şarkısı ile akıllara kazınan Kardeş; oynadığı filmler ve Arkadaşım Hoşgeldin programında da kişiliği ile akılla kazındı. Peki, Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında, nereli? Suzan Kardeş'in mesleği ne?

İşte ayrıntılar...

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960 tarihinde Kosova'da doğan Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncudur. Kosova Türkü bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ailesiyle birlikte 1968'de İstanbul'a göç etmiştir. Kariyerine güzellik salonlarında çırak olarak başlayan Kardeş, sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev yapmıştır. Özellikle Sezen Aksu'nun makyajlarını yapmasıyla tanınmıştır.

SUZAN KARDEŞ'iN MESLEĞİ NEDİR?

Suzan Kardeş'in mesleği makyözlük ve kuaförlüktür. 1983'te Şan Tiyatrosu'nda Hisseli Harikalar Kumpanyası oyuncularının saç ve makyajlarını yaparak profesyonel kariyerine adım atmıştır. Sanat camiasında tanınmış bir makyöz olarak birçok ünlü ismin saç ve makyajını gerçekleştirmiştir.

SUZAN KARDEŞ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Suzan Kardeş, televizyon ve sinema dünyasında da oyunculuk kariyerine sahiptir. İlk kez Beşiktaş Kültür Merkezi'nin "Bir Demet Tiyatro" adlı durum komedisi dizisinde makyaj yapmanın yanı sıra "Mevlüde" (pencereden bakan kadın) rolünü canlandırarak sahneye çıkmıştır. Ayrıca, 2005 yılında BKM yapımı "Organize İşler" adlı filmde "Mefrika Hanım" rolünü üstlenmiştir. Seksenler dizisinde Pastacı Sami'nin annesi "Fato Ana" rolünü 2012-2017 ve 2019-2021 yılları arasında canlandırmıştır. Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin'in annesi "Kükrek Kadriye" karakterini 2017-2019 yılları arasında canlandırmıştır. Ayrıca, "Mavi Kelebekler" (2011), "Toprağın Çocukları" (2012), "Yapışık Kardeşler" (2015) ve "Nadide Hayat" (2015) gibi filmlerde rol almıştır.

SUZAN KARDEŞ'İN ŞARKILARI NELER?

Suzan Kardeş, 2007 yılında Türk sanat müziği albümüyle şarkıcılık kariyerine de adım atmıştır. "Bekriya" adlı albümü, Sezen Aksu'nun desteğiyle ortaya çıkmıştır. Ardından birçok albüm çıkaran Kardeş, "Bekriya 2 - Balkania", "Makyaj Odası Şarkıları", "Ninno", "Bekriya 3 - Bal ve Kan", "Bekriya 6 - Bekri", "Yarım Hava Çalsana", ve "Şişede Bade Durmaz" gibi çalışmalarla müzik dünyasında da adını duyurmuştur. "Makyaj Odası Şarkıları" albümünde, yıllar boyunca makyajını yaptığı sanatçılar kendisine eşlik etmiştir.