O Ses Türkiye’den ilk fragman geldi: Yayın tarihi belli oldu
Fenomen yarışma programı O Ses Türkiye 2021'den ilk fragman yayınlandı. Yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'nin yayın tarihi de belli oldu. Hadise'nin gidişi sonrası jüriye Ebru Gündeş dahil oldu. Murat Boz ile Beyazıt Öztürk’ün yanı sıra bu sezonun sürpriz diğer ünlüsü ise Oğuzhan Koç oldu.
Geçtiğimiz yıl ekrana ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jüri kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen O Ses Türkiye'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.
O SES TÜRKİYE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'e transfer olmasıyla jüriye Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç dahil oldu.
ACUN, İLK FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşarak yeni jüri kadrosunu tanıtmıştı.
Yeni sezon çekimlerin başlandığı O Ses Türkiye, ilk bölümüyle 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de izleyiciyle buluşacak.
İşte O Ses Türkiye'nin yeni sezon fragmanı:
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