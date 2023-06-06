Oğuzhan Uğur balkonundaki 'mermiyi' paylaştı: 'Listeye yeni ve korkunç bir şey eklendi'
YouTube programcısı, Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, balkonunda bulduğu 'merminin' fotoğrafını paylaştı. Uğur, "Avukata teslim ettim mermiyi. Izdırap olacağım kendisine" dedi.
Babala TV'nin kurucusu, ünlü fenomen Oğuzhan Uğur, balkonunda bulduğu yorgun mermiyi paylaştı.
“Balkonumda şimdiye kadar zevkle döşenmiş kuş yuvaları, yarı baygın çekirgeler, diğer binalardan uçmuş gelmiş iddialı iç çamaşırları ve hatta takla atmaktan sıkılmış bir güvercin bile bulmuştum. Bu sabah listeye yeni ve korkunç bir şey eklendi" diyen Uğur, "Yorgun halleriyle bile yılda ortalama 40 insanın ölümüne sebep oluyorlar. Birileri sırf takımları ya da partileri kazandı diye havaya ateş ediyor ya hani. Aşağısı boşalamıyorsa yukarısı boşalsın hesabı... Manasız bir mağara adamı aktivitesi. Sonuç bu" ifadesini kullandı.
"IZDIRAP OLACAĞIM KENDİSİNE"
Uğur, "Avukata teslim ettim mermiyi. Izdırap olacağım kendisine. Bırak bir daha havaya sıkmayı, su tabancasıyla şaka bile yapamayacak onunla işim bittiğinde. Bir sonraki mermisi bana ya da size isabet etmesin diye" dedi.
İşte Uğur'un paylaşımı...
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