Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un takvimini duyurdu

Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:33

Güncelleme: 02.06.2023 - 13:33

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden Mevzular Açık Mikrofon programının gelecek dönem takvimini açıkladı.

Uğur, Rus ve ABD'li siyasetçileri programa konuk edeceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"M.A.M. için kulüp başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz, olumlu dönüşler de aldık. Ancak biz 14 gün yokuz. Tüm ekip tatil hakkını kullanıyor. Zaten maçlar henüz bitmemiş, ileri tarih daha uygun olur dediler. Bu sebeple konuk olmayı kabul eden başkanlarımızın afişlerini 14 gün sonra paylaşacağız ve hızlıca çekimlerini yapacağız. Sonra ufak bir ara daha verip Rus ve ABDli siyasetçileri konuk alacağız.

"ÖNERİLERİNİZ BİZE YOL GÖSTERİYOR"



Seçim öncesinde konuk almayı uygun bulmamıştık ama küsmemişler =) Halen istekliler. Dünyayı ve ülkemiz üzerindeki etkilerini konuşacağız. Sonrasında Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) konuğumuz olacak, hemen devamında da ülkemizde bulunan Suriyelileri ve Afganları temsil eden dernek başkanlarını konuk alacağız. Takvim budur. İşin özeti, M.A.M. yardır yurdur devam edecek. Konuk önerilerinizi yazmaya devam ediniz, önerileriniz bize yol gösteriyor. Teşekkürler."