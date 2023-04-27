Obezite dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor

Yayınlanma: 27.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 07:00

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gökçen, Dünya Sağlık Örgütü'nün obeziteyi insan sağlığını tehdit eden çok sayıda hastalıkla ilişkili ve uzun dönem komplikasyonları olan aşırı ya da anormal yağ birikimi olarak tanımladığını aktardı.

"SPOR EĞİTMENİ EKİBİN PARÇASI OLMALIDIR"

Gökçen, obezite varlığından bahsedebilmek için vücut kitle indeksinin 30 kg/m2 ve üzerinde olması gerektiğine işaret ederek, "Dünya genelinde yüzlerce milyon insanı etkileyen ciddi bir hastalık haline gelen obezitenin tedavisi uzun soluklu ve multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Tedavi sürecinde endokrinoloji, gastroenteroloji, genel cerrahi, psikiyatri, diyetisyen ve spor eğitmeni ekibin parçası olmalıdır. Ancak en temel faktör hasta uyumudur" dedi.

Gökçen, obezite için farklı tedavi yöntemleri olduğunu belirterek tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

"TEDAVİLER MİDE ODAKLIDIR"

Obezite tedavilerinde bariatrik cerrahiyle birlikte bariatrik endoskopik yöntemlerde de hızlı gelişmeler olduğunu aktaran Gökçen, "Artık bu tedaviler 2019 itibarıyla endokrinoloji, obezite cemiyeti ve metabolik bariatrik derneklerinin klavuzlarına başlangıç tedaviler olarak girdi. Tedaviler en sık olarak mide odaklıdır. FDA onayı olan ve mide volümünün azaltılmasına yönelik metotlardır. Bunlar mide balonları ve mide plikasyonudur. Bunun dışında henüz FDA onayı olmayan mide botoksu yöntemi de kullanılmaya başlanmıştır" diye konuştu.

"ERKEN DOYGUNLUK HİSSİ SAĞLANIYOR"

En sık uyguladıkları endoskopik bariatrik yöntemin mide içine balon yerleştirilmesi olduğunu anlatan Gökçen, şunları kaydetti:

"Balon yerleştirildikten sonra mide içindeki mekanik reseptörlerin aktive edilmesiyle vagus siniri aracılığıyla beyindeki tokluk merkezi uyarılır ve aynı zamanda mide boşalması yavaşlar. İlk intragastrik balon 1985 yılında takılmıştır. Bu tarihten itibaren de çeşitli boyut ve şekillerde pek çok balon modeli geliştirilmiştir. Botoks uygulamasında enjektör yardımı ile botulinum toksin A'yı mide çıkışına ve/veya midenin kasılma merkezine enjekte ediyoruz. Böylece mide boşalması gecikiyor ve erken doygunluk hissi sağlanıyor. Tedavi etkinliğinin 3-6 ay arasında olduğunu söylemeliyiz. Hastalarda yüzde 10'a kadar kilo kaybı sağlayabiliyoruz. Ancak balon tedavisi kadar etkin olmadığını söylemeliyiz ve mutlaka spor ve diyeti ile desteklenmesini istiyoruz."