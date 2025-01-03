Ocak ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:37

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:37

Kış mevsiminin kendine has soğuk günlerinde, doğanın sunduğu taze meyve ve sebzelerle sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Ocak ayında tüketilebilecek ürünler hem sağlıklı beslenmeyi destekler hem de kış hastalıklarına karşı vücudu güçlendirir. İşte Ocak ayında tüketebileceğiniz mevsim sebze ve meyveleri...

OCAK AYI SEBZELERİ

1. Lahana ve karnabahar:

Lahana ve karnabahar, ocak ayının en besleyici sebzelerindendir. Bağışıklık güçlendirici özellikleriyle bilinir.

2. Ispanak ve pazı:

Ispanak ve pazı, demir bakımından zengin oldukları için kış aylarında tüketilmesi gereken sebzelerdendir.

3. Kereviz:

Kereviz, ocak ayında en taze halindedir. Düşük kalorisi ve yüksek lif oranıyla sağlıklı bir tercihtir.

4. Pırasa:

Pırasa, ocak ayında en taze haliyle mutfaklarınıza gelir. Bağırsak dostu lif içeriği ile bilinir.

OCAK AYI MEYVELERİ

1. Nar:

Nar, ocak ayında en taze dönemindedir. C vitamini açısından zengin olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

2. Mandalina ve portakal:

Kış mevsiminin olmazsa olmazları mandalina ve portakal, hem lezzetli hem de bağışıklık dostudur.

3. Ayva:

Ayva, ocak ayında lezzetini artıran meyvelerden biridir. Sindirime yardımcı olan lif oranı yüksektir.

4. Elma:

Elma, kışın her döneminde olduğu gibi ocakta da en taze haliyle karşımıza çıkar.