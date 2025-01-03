Denizden gelen lezzet: Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:30

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:32

Soğuk esintilerin kucakladığı, dalgaların huzur verici seslerinin duyulduğu Ocak ayında, deniz sofralarımıza birbirinden lezzetli balıkları getiriyor. Bu ayın taze balıkları, sofralarımıza hem sağlık hem de lezzet katıyor. Denizin derinliklerinden sofralarımıza uzanan bu lezzet yolculuğuna birlikte çıkmaya ne dersiniz? işte, Ocak ayı balıkları...

OCAK AYI BALIKLARI

1. Hamsi:

Hamsi, ocak ayında en taze ve lezzetli dönemini yaşar. Özellikle Karadeniz'de avlanan hamsiler, yoğun aromasıyla sofraların baş tacıdır.

2. Palamut:

Palamut, sonbaharda başlayan sezonunu ocak ayında da sürdürür. Bu dönemde yağ oranı yükselir ve oldukça doyurucu bir seçenek haline gelir.

3. Lüfer:

Lüfer, denizlerin kraliçesi olarak bilinir ve ocak ayında en lezzetli dönemindedir. Ege ve Marmara sularında avlanan lüfer, iri yapısıyla doyurucu bir tercihtir.

4. Mezgit:

Ocak ayında mezgit balığı da oldukça tercih edilen türlerden biridir. Hafif ve beyaz etiyle diyet yapanlar için ideal bir seçenektir.

5. Barbunya:

Barbunya, ocak ayında tazeliğini koruyan bir diğer balıktır. Kendine özgü aromasıyla özel gün sofralarının vazgeçilmezidir.

6. Kalkan:

Kalkan balığı, ocak ayında en lezzetli dönemlerinden birindedir. Kaliteli etiyle özel yemekler için mükemmel bir seçenektir.

7. Çinekop:

Çinekop, ocak ayında hala tazeliğini koruyan bir diğer balıktır. Lüferin daha küçük bir türü olan çinekop, ekonomik ve lezzetli bir seçenektir.