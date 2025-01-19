Oğlu Atlas 18 yaşına girdi... Gülben Ergen'den duygusal paylaşım
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, 18 yaşına giren oğlu Atlas için sosyal medyada paylaştığı mesajda, “Sen doğdun, ben özümü buldum… Sen bana annelik tacını takanımsın” ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in oğlu Atlas 18 yaşına girdi. Sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yapan Ergen, oğlunun doğum gününü anlamlı sözlerle kutladı.
52 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından Atlas’ın fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Atlas’ım 18 yaşında. Sen doğdun, ben doğdum oğlum. Sen doğdun, ben özümü buldum... Sen bana annelik tacını takanımsın... Değerlim, gururum, iyi ki doğdun oğlum.”
Gülben Ergen’in 2012 yılında yollarını ayırdığı Mustafa Erdoğan ile evliliğinden Atlas, Güney ve Ares adında üç çocuğu bulunuyor.
Ergen’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görerek binlerce beğeni ve yorum aldı. Sevenleri, Atlas’ın yeni yaşını tebrik ederek sanatçıya duygularını iletti.
Etiketler: #Gülben Ergen
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